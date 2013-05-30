重温稿-台湾货币市场：资金充裕令短率仍在低位，票券商月底缺口不大

* 月底效应并不明显
* 票券商缺口不大，仍积极扩充票源
* 短率持稳低位
记者 高洁如
路透台北5月29日 - 台湾银行间短率周三仍在低位。尽管月底脚步日近，但银行资金仍相当充裕，估计尽管有缴税的紧缩因素，月底的资金情势可望维持平稳。
资金调度人士表示，尤其是大型公营银行在陆续收到税款，资金满溢。但市场拆入一方力道疲弱，银行多苦于手中资金过剩，只能仰赖央行回收多余资金。此外，银行也表示，短票市场的票量又不多，这也让银行难以有效去化游资。
“拆出情况普通，没做很多。”一位大型民营银行业调度人士说。
根据财政部财金中心表示，今年综合所得税各银行代扣税款缴入台银的时间初订为：6月7日/14日及28日，而信用卡缴税金融机构缴入台银时间则为6月7日。
营业事业所得税及房屋税各银行代扣税款入台银的时间订为6月3日，台银皆在收款隔日转缴国库。去(2012)年个人综合所得税税收3,931亿台币；营所税3,677亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.295-0.400%，上日亦同；一周拆款利率暂在0.37-0.42%，上日在0.370-0.430%。
**票券商努力增加票源**
在短票市场方面，大型票券商表示，银行游资仍多，短票数量难以满足银行买票需求。而银行自行进入短票初级市场买票，也使得次级市场的短票流通量变少。
部分票券商也说，为求能有较多的短票来源，已向特定银行购入可转让定存单，做为次级市场交易的来源。此外，尽管台股 近一个月以来表现较佳，证券公司的资金需求虽有小幅上升，但发行量增加的并不显着，增加票源仍然是票券商一大努力的方向。
“我们努力创造缺口，找票来卖。”一位大型票券商资金调度人士称。
票券商也表示，本周已是5月最后一周，缺口不大，并未感受到缴税紧缩的效应。
票券商与银行承作短票主要成交在0.68-69%；大致同上日。
台湾央行周三公布，今日共发行300亿台币存单，若相较存单到期金额57亿，存单发行余额增243亿。
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本周余日央行存单到期情况为：周四2,619.25亿及周五2,423.2亿。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为19亿台币，超额准备为1,627亿台币，加计前期1%的超额准备为2,458亿台币。
**公债RP司利率往区间低位靠拢**
债券市场附买回(RP)成交利率续往区间低档靠拢。资金调度人士指出，今日依旧有不少银行与投信要券，因公司债缺货，投信退而求其次将承作标的转移至利率较低的公债，虽然离月底仅剩两个交易日，但至今尚未感受到营业所得税缴交的紧缩效应。
不过大型票券商交易员称，一个月期公司债RP利率下调至0.60-0.62%后，要再继续调低即面临客户抗拒，预料0.60%整数关卡短期难破。可能要等到上市柜公司为准备现金股利发放，将银行定存解约转至货币市场时，才有进一步下滑的机会。
“这两天感觉蛮好谈的，公债RP利率从0.66%调至0.65%，没有客户反弹。”一位证券商交易员说。
他们认为，截至目前为止，并没有感受到月底紧缩因素的影响，银行与投信的资金仍相当充沛，尤其是投信的申购款持续流入市场，令公司债RP利率继续向区间低档靠拢。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.66%，上日在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，与上日同。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.57-0.61%，同上日；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%，与上日相同。(完)
(集体采写 董永年; 审校 曾祥进/黄凯)