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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 18:15 BJT

香港个股：鼎晖投资寻求减持纷美包装接近8亿港元的股份-销售文件

路透香港5月29日 - 据路透周三获得的销售文件显示，中国另类基金管理公司--鼎晖投资寻求以配售形式，减持纷美包装 接近8亿港元的股份。

这是继今年2月贝恩资本（Bain Capital）减持逾5亿港元纷美包装的股份后，公司另一主要股东减持的行动。 纷美包装主要从事软饮料包装纸的生产和销售。

销售文件显示，鼎晖投资寻求减持纷美包装1.6亿股股份，配售价每股4.75-4.85港元，套现7.6-7.76亿港元。

配售价较纷美包装周三收市价4.94港元，折让1.8-3.8%；该股今天收升2.7%。摩根士丹利 负责是次配售安排。

据联交所资料显示，鼎晖投资原持有纷美包装约16%的股份，贝恩资本的持股比例则为13.07%。

另一家小型公司优源国际 一名股东亦透过东英证券在市场上配售约1.04亿港元的股份，配售价为每股2.6港元，较优源国际今天收市价2.9港元折让10.3%。

优源国际主要制造及销售双面拷贝纸，该股今天收跌0.34%，过去一个月则累计涨46%。

港股恒生指数 周三挫近370点或1.61%。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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