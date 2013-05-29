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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 18:24 BJT

路透基点：中国燃气筹办另一笔1亿美元贷款--RLPC

路透香港5月29日 - 汤森路透旗下基点报导，市场消息人士指出，中国燃气控股有限公司正在筹办一笔1亿美元贷款，而仅一个月前该公司才签署了一笔规模扩大至4.5亿美元的三年期融资案。

消息人士称，新贷款期限料为五年，预计将分期偿还。

4月份的那笔贷款最初目标为2.5亿美元。此贷款分为A部分及B部分，A部分1亿美元，支付固定利率3.1%；B部分3.50亿美元，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点。最高前端费用为120个基点。

牵头行为台湾银行、平安银行、永丰银行、野村、台新国际银行及合作金库银行。此外，另有17家银行参与。

中国燃气负责建设和管理城市燃气管道设施，并在中国输送天然气，该公司股东股东基础呈多样化，其中包括国有的中国石化、印度国有燃气公司GAIL印度有限公司、韩国SK集团以及亚洲开发银行。(完) (编译 许娜; 审校 于春红)

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