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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 18:26 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收在两个月高点下方，库存收紧提供支撑

市场人士也寄望需求在穆斯林斋月之前能够回升，因为买家在重建库存。今年斋月落在7月。

“供应紧俏和空头回补影响着棕榈油价格，”一国内大宗商品经纪公司的交易商称。

但交易商提醒，棕榈油期货在下个月再度上涨之前或将展开修正。

指标8月棕榈油期货 盘初触及2,420马币(林吉特)，为3月28日以来最高位。稍晚回吐部分涨幅，结算价报2,399马币，日内上涨0.5%。

总成交量为35,262口，均值为25,000口，因交易商对冲仓位。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼; 审校 于春红)

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