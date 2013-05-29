版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 18:47 BJT

离岸人民币：工行称将助卢森堡建人民币离岸中心，当地人民币存款已超200亿元

路透香港5月29日 - 全球以市值计最大的银行－－工商银行 周三称，将积极助力卢森堡离岸人民币中心建设，并以该地为区域总部向欧洲大陆内的分支机构推广离岸人民币业务，截至今年1月卢森堡的人民币存款已达到200亿元，规模为欧元区最大。

工商银行周三提供的新闻稿称，周二该行在卢森堡首次举办了大型人民币业务推介活动。该行欧洲总部位于卢森堡，目前经营网络已布局巴黎、阿姆斯特丹、布鲁塞尔、米兰、等欧洲大陆主要城市。

截止今年4月，工银欧洲机构的跨境人民币贸易融资和跨境人民币结算业务分别达到175.36亿元人民币和164.10亿元，与去年同期相比均大幅增长。

新闻稿并称，工银欧洲是首家获得中国央行批准进入境内银行间债券市场的欧洲银行，目前已在国内的银行间市场累计完成了12.15亿元的人民币债券投资。

近年来，卢森堡的离岸人民币业务增长非常迅速，截至今年1月，卢森堡的人民币存款达到200亿元，贷款规模约为300亿元,而当地基金行业管理的人民币资产也达到2,000亿元。

截至今年3月末，工行已在全球39个国家和地区设立了近400家境外机构，工行新加坡分行担任新加坡人民币业务清算行。(完)

(记者 赵红梅；审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐