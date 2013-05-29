离岸人民币：工行称将助卢森堡建人民币离岸中心，当地人民币存款已超200亿元

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透香港5月29日 - 全球以市值计最大的银行－－工商银行 周三称，将积极助力卢森堡离岸人民币中心建设，并以该地为区域总部向欧洲大陆内的分支机构推广离岸人民币业务，截至今年1月卢森堡的人民币存款已达到200亿元，规模为欧元区最大。
工商银行周三提供的新闻稿称，周二该行在卢森堡首次举办了大型人民币业务推介活动。该行欧洲总部位于卢森堡，目前经营网络已布局巴黎、阿姆斯特丹、布鲁塞尔、米兰、等欧洲大陆主要城市。
截止今年4月，工银欧洲机构的跨境人民币贸易融资和跨境人民币结算业务分别达到175.36亿元人民币和164.10亿元，与去年同期相比均大幅增长。
新闻稿并称，工银欧洲是首家获得中国央行批准进入境内银行间债券市场的欧洲银行，目前已在国内的银行间市场累计完成了12.15亿元的人民币债券投资。
近年来，卢森堡的离岸人民币业务增长非常迅速，截至今年1月，卢森堡的人民币存款达到200亿元，贷款规模约为300亿元,而当地基金行业管理的人民币资产也达到2,000亿元。
截至今年3月末，工行已在全球39个国家和地区设立了近400家境外机构，工行新加坡分行担任新加坡人民币业务清算行。(完)
(记者 赵红梅；审校 黄凯)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。