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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 19:26 BJT

路透基点：工银金融租赁2亿美元贷款案进入高级银团阶段--RLPC

路透香港5月29日 - 汤森路透旗下基点报导，银行消息人士指出，工银金融租赁有限公司的2亿美元两年期贷款案已进入高级银团阶段。是次贷款将分期偿还。

苏格兰皇家银行担任是次贷款的牵头行兼簿记行。

承贷5,000万美元的银行，将获得225个基点的综合收益。

工银金融租赁去年12月敲定3亿美元两年期境内定期贷款，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码270个基点，由摩根士丹利牵头。该公司去年9月刚开始寻求贷款时，提供的利率是Libor加码325个基点。

工银金融租赁是中国工商银行的全资子公司。(完) (编译 许娜; 审校 李婷仪)

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