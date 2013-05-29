《全球金市焦点》亚洲黄金需求将创季度新高，抵销ETF减仓效应--WGC

* 印度第二季将进口约350-400吨黄金

* 亚洲市场黄金需求第二季将创新高

* 2013年亚洲实货需求将吸收ETF流出的黄金

路透伦敦5月29日 - 世界黄金协会(WGC)周三表示，亚洲4-6月间黄金需求料将创下季度新高，因亚洲黄金实货消费者承接上市交易基金(ETF)抛盘所释出的黄金供给。

金价4月中旬跌至逾两年低点每盎司1,321.35美元，因有多个迹象显示主要市场经济改善，且担心全球各国央行将开始收紧原本对金价有利的政策措施。

西方国家投资人受到此波金价跌势惊吓，引发大量的投机部位及ETF部位平仓。但价格下跌也引发印度及中国对价格敏感地区的强劲实货买盘，中印两国合计占实货黄金需求的五成。

“亚洲市场第二季将会见到创纪录的黄金需求，”WGC的董事总经理Marcus Grubb表示。

“就算美国ETF资金持续流出，先前ETF持有的黄金很有可能会在印度、中国及中东消费者间找到出路，这些消费者对黄金以长期看待。”

WGC预估印度第二季黄金进口量将达350-400吨，较上年同期大增200%，且几乎是去年进口总量的一半。2013年第一季印度进口了256吨黄金。

“有监于4月的状况，我们如今的确预期2013年印度需求将落在865-965吨预估区间的高端。”Grubb表示。

Grubb表示，光4月中国黄金净进口就约有160-170吨，且实货需求未见降温迹象，今年净进口可能超过880吨，先前预估则是介于780-880吨。

WGC近期报告提到，中国第一季金币及金条需求触及109.5吨的季度新高，增幅达22%，珠宝消费则是增至185吨。印度同时期金条及金币投资增加52%至97吨，珠宝需求达160吨。

WGC将会在8月中旬公布第二季需求趋势报告。

**西方国家投资**

不过今年西方国家黄金投资锐减，因美国经济看俏促使投资人选择股票等其他资产以取代黄金。

4月底时，ETF黄金持仓已经降13%，或350吨，其中有半数的降幅是在4月发生。

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 自4月初以来黄金持仓下滑74吨，第一季持仓下滑约120吨。

自金融危机开始以来，这种由实货黄金支持的ETF，成为黄金投资的热门管道。

“我们预期不会再见到像今年前四个月从ETF撤离黄金的情况...赎回的力道已经转淡，”Grubb表示。(完)