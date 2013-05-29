《中国公开市场预测》三个月央票发行量增至150亿元，发行收益率料续走稳

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
* 三个月央票发行量增至150亿元
* 本周公开市场操作净回笼已定
* 巨额资本流入，央行择机小额对冲
* 发行收益率料将继续走稳
路透北京5月29日 - 中国央行周四将在公开市场招标发行150亿元人民币三个月期央票，本周净回笼已定。交易人士认为，外围经济体竞相量化宽松导致巨额资本流入，当前虽有财税缴款的扰动，但资金供给仍偏宽，央行小额对冲，维系基础货币的平稳增长，料央票发行收益率也将继续走稳。
“这周公开市场肯定净回笼，现在资金还算平稳，美日都在放钱，央行就在这边收一下咯，”上海一大型银行交易员称，“央票发行收益率，肯定持平，没必要动这个利率啦！”
华东地区一银行交易员亦表示，在当前市场流动性环境下，150亿元的发行量“还好啦”。
银行间市场周三质押式回购利率 隔夜品种大跌，但七天上涨。交易员表示，隔夜回落显示市场资金供给仍较宽裕，不过月末时点临近，七天品种可以跨月，机构需求增加带动其价格回升。
央行公开市场周二继续进行28天期正回购和三个月期央票，发行利率均走稳，操作量为190亿元。公开市场本周到期量为300亿元，不考虑周四可能进行的正回购操作，本周已是净回笼无疑。
而上周央行正回购和央行票据继续双箭齐发，为缓解当时银行间资金紧张态势，公开市场转为净投放1,280亿元。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) 120
(周四) 待定 逆回购 (周二) --
(周四) 待定 央票 （周二） 70
（周四） 150 央票到期 -- 正回购到期 300 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 曹巍浩； 审校 黄凯)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。