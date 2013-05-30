版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 30日 星期四 09:20 BJT

中国公开市场：今日进行130亿元28天正回购，本周净回笼170亿元

路透北京5月30日 - 业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日将进行130亿元人民币28天期正回购操作。同时，三个月期央票的发行规模增至150亿元。据此计算，央行本周将净回笼170亿元。

上周央行正回购和央行票据继续双箭齐发，为缓解当时银行间资金紧张态势，公开市场转为净投放1,280亿元。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐