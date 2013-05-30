中国公开市场：今日进行130亿元28天正回购，本周净回笼170亿元

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透北京5月30日 - 业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日将进行130亿元人民币28天期正回购操作。同时，三个月期央票的发行规模增至150亿元。据此计算，央行本周将净回笼170亿元。
上周央行正回购和央行票据继续双箭齐发，为缓解当时银行间资金紧张态势，公开市场转为净投放1,280亿元。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
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