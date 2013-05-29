版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 18:59 BJT

东南亚股市：美联储政策疑虑笼罩令股市涨跌互见，泰股下跌

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                    最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                                
 汤森路透东南亚指                     439.27     -6.94     -1.56     +3.58    424.10
 数                                                                         
 新加坡                              3367.47    -38.61     -1.13     +6.33   3167.08
 马来西亚                            1783.47      7.31     +0.41     +5.60   1688.95
 泰国                                1601.61    -17.96     -1.11    +15.06   1391.93
 印尼                                5200.69     24.46     +0.47    +20.48   4316.69
 菲律宾                              7228.57    115.35     +1.62    +24.36   5812.73
 越南                                 515.09     -1.24     -0.24    +24.50    413.73
 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐