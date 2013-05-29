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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 18:56 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶逆转收低，受上海期胶跌势拖累

路透东京5月29日 - 东京期胶周三逆转盘初涨势，终场收跌，因橡胶消费大国--中国经济成长降温疑虑打击上海期胶下滑，令东京期胶承压。

国际货币基金组织(IMF)周三调降中国今年经济成长率预估至7.75%，增添有关中国经济动能减弱的忧虑。

“工业用大宗商品在中国的行情变差，因为中国成长率看来不妙，”Yutaka Shoji Co分析师Gu Jiong指出。

“过去每当外部的经济估值显示经济前景欠佳，中国当局都会发表评论驳斥，说没有什么好担心的。但现在已经不再如此，”他称。

东京工业品交易所(TOCOM)指标11月期胶 结算下跌1.3日圆，至267.4日圆。

盘初因股市上扬激发买盘，期胶触及274.8日圆高位，但后继无力，同时沪胶跌破19,000元人民币水准，令东京期胶承压。

上期所9月期胶 下跌370元人民币，收报每吨18,780元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤245美分，下跌4.1美分。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)

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