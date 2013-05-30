路透专访：中国锡消费今年料小增，电子产品小型带来挑战--ITRI中国首代

* 今年中国锡消费料增3-4%至15万吨左右

* 电子元器件小型化料加剧锡需求下滑压力

* 供给逐渐受限及新消费领域拓展，令长期前景向好

作者 李文科

路透北京5月29日 - 尽管面临宏观经济弱势和电子产品小型化趋势的挑战，国际锡研究协会（ITRI）中国区首席代表崔琳预计，全球最大精炼锡消费市场--中国今年仍将小幅增长3-4%至15万吨左右，得益于电子产品需求保持两位数增长。

她在接受路透专访时表示，便利消费者的电子产品小型化趋势目前看仅影响锡的消费增速，尚不会令锡消费出现明显下滑。中国制造业尤其电子产品的整体表现不佳，且出口不理想，将对今年锡需求形成拖累。但长期看，锡需求仍比较乐观。

“锡的全球总需求趋向跟中国是一致的，中国的趋势如何就决定全球的方向。...今年消费的状况跟去年差不多，很平淡，不像06-07年那样兴奋，没有过不下去，但也没有特别旺。”崔琳称。

电子信息行业的蓬勃发展拉动了对锡焊料的需求，传统锡消费如马口铁、镀锡等占比则明显下滑。在全球锡消费占比达四成的中国，电子产业所需的锡焊料占总消费需求的比例高达65%。

崔琳解释称，去年锡冶炼环节减产多一些，全年的消费亦出现4%的下降，而今年生产比较稳定，没有太多减产，且今年外部环境尤其是美日经济有所复苏料刺激终端消费，今年中国锡消费应该会有小幅增长。

锡焊料的主要下游行业电子信息行业经过多年的高速增长，已经成为全球第一大产业。虽然在金融危机中行业受到一定冲击，但从长远来看，电子信息行业仍具有广阔的发展前景。

去年中国精炼锡和锡合金进口同比增长32%，达3.13万吨的纪录新高，而国内需求疲软前提下，导致国内市场锡供应过剩、库存上升。今年1-4月进口量同比下滑32%，至6,715吨。

崔琳表示，去年中国锡进口创新高的情况料难以延续，因为进口的状况基本取决于国内外的比价情况，估计今年中国的锡进口会同比下滑，因今年锡的国内外比价不利于进口。

“今年进口会有所减少，最主要的影响因素是国内外价差，...今年想相对于LME的锡价而言，国内不可能保持比较大的溢价。”崔琳强调。

作为国际公认的“绿色金属”，锡是一种银白色金属，质软，有良好延展性，广泛应用于电子、电器、化工、机械、汽车、航天等行业，并且其用途在不断扩大。

**锡价短期或低迷，但长期向好**

长期来看，原料供应的限制以及印尼等国家限制锡出口政策持续收紧，而需求则会刚性增加，锡价中长期上涨的几率更高。

崔琳认为，中国最主要的锡进口国--印尼对于锡出口一直是慢慢从紧的状态，且资源供应的状况亦不容乐观，肯定是一个下降的趋势，这些都可能成为推动锡价上涨的动力。

“锡价在供应方面的短缺可能促成未来2-3年，如果经济环境比较稳定需求回升的话，价格肯定还是往上走，未来是比较积极的。”她表示。

中国约一半的精炼锡和锡合金进口量来自印尼。因担忧印尼将进一步限制锡等金属矿的出口，中国去年从印尼进口量猛增73%。今年1-4月进口量则同比下降19%。

过去10年的商品牛市刺激了很多有色金属矿山的投资进程，但锡矿的投资相对滞后，这导致新的矿山项目开发成本远高于以前，且投产亦集中在2015年以后，传统的锡出口大国--印尼的资源量亦在下滑，因此在未来2-3年，供应短缺的问题可能更为凸显，从而提振锡价。

短期看，决定锡价的仍是需求的状况，她表示，目前来看，需求在减弱，而供应没有相应的减少，那么价格可能仍有下滑的空间。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锡 周四报每吨21,075美元，今年迄今下跌约10%。

**小型化趋势PK新消费领域拓展**

具有无毒性质的锡逐渐成为众多传统材料的替代品再加上技术更新，令锡的运用不断开拓新的领域。但占需求大头的电子产品小型化和技术的日新月异，以及全球经济前景的不确定性，给锡的整体消费前景增加不确定性。

ITRI此前报告就认为，总的来说，技术更新可能在焊料和镀锡板两个锡的主要应用领域内最终产生净负面影响。焊料行业的主要威胁是小型化和替代组装技术，而镀锡板将继续受到镀层减薄化趋势的影响。而在锡化工产品、能源相关技术和铁合金的应用等方面可能出现净增加局面。

“小型化是我们比较头疼的一个问题，...小型化会对锡的消费有影响，但这个从长期看是属于过渡期，虽然单位用的焊料在减少，但我们每个人手上的电子产品增加，电脑普及率提高，体量增大，主要看两个方面PK下谁强谁弱。”崔琳强调。

根据相关调查，小型化的确导致锡消费的增量和电子产品的增量出现分化，比如电子产品增加15%，那么锡可能只增加5%，但总量还是跟着趋势在走，电子产品的增量太快了。

崔琳认为，扣除2008-09年金融危机的打击，2007年之前的十年电子产品产量的每年增速在30%左右，而这几年的增量也在10%左右，那么锡的消费再差也有3-4%左右。

她并提到，小型化的影响就是锡消费增速不能跟电子行业的增速一样匹配，但锡的运用正在不断拓展至更多的消费领域，包括锂离子电池、电子玻璃涂层和燃料催化剂领域以及生物抑菌等，新技术可能为锡提供更大的新兴市场。