中国经济：重庆地区非银行贷款需求强劲，银行中间业务收入或超预期--巴克莱

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透北京5月29日 - 巴克莱周三发布报告称，其近期在重庆考察后得出的结论是，该区域对小额贷款公司和信托基金机构的非银行贷款的需求依然强劲，且有信托公司在“8号文”后需求增强。而当地银行预计手续费收入可能会高于市场预期。
巴克莱的报告称，重庆地区非银行贷款保持高增长，信托基金和理财产品的需求依然强劲。有趣的是，一家信托公司表示，银监会公布关于理财产品的新规定（“8号文”）之后，对其产品的需求增强了，这是因为银监会现在正式允许理财产品投资到信托资产，而此前这是一个灰色地带。
另外，对小额贷款公司来说，来自中小企业的融资需求强劲，因为这些企业无法从银行得到充足的贷款。
路透从接近监管层人士获得的消息亦表示，8号文重在规范银行理财健康发展，并非是限制或叫停。
巴克莱并引述重庆地区的三家上市银行（工行 、重庆农商行 和招行 ）的管理人员表示，由于2013年第一季度大部分贷款和存款已经完成重新定价，他们预计2013年第二季度净息差环比增长会保持稳定。他们还指出，银行手续费收入可能会高于市场预期（2013年第一季度平均同比增长20%）。
这些银行预期受到“8号文”的影响有限，但是银行间资产增长会因此放缓。
工行和重庆农商行预期其资产质量趋势会保持稳定，而招行对其不良贷款率则持不太乐观的态度。2013年第一季度，上述银行在重庆地区面向地方政府融资平台的贷款减少。
报告并称，2012年重庆的GDP增速达到13.6%，2013年第一季度为12.5%。与东部地区不同，参加小组讨论的人士预期重庆的强劲经济势头是可持续的，理由是低基数效应，中央政府的政策扶持，有完善的多层次金融体系服务当地经济，统筹城乡综合配套改革试验。
开会时参加小组讨论的人士间接提到，他们预期利率、汇率和资本账户的市场化改革将提速，但是2013年不大可能会降息或降准。不过，他们预期政府会继续加强基础设施投资，并将7%视为政府所能容忍的GDP增速底线。（完） (发稿 张胜男; 审校 黄凯)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。