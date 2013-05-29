中国经济：重庆地区非银行贷款需求强劲，银行中间业务收入或超预期--巴克莱

路透北京5月29日 - 巴克莱周三发布报告称，其近期在重庆考察后得出的结论是，该区域对小额贷款公司和信托基金机构的非银行贷款的需求依然强劲，且有信托公司在“8号文”后需求增强。而当地银行预计手续费收入可能会高于市场预期。

巴克莱的报告称，重庆地区非银行贷款保持高增长，信托基金和理财产品的需求依然强劲。有趣的是，一家信托公司表示，银监会公布关于理财产品的新规定（“8号文”）之后，对其产品的需求增强了，这是因为银监会现在正式允许理财产品投资到信托资产，而此前这是一个灰色地带。

另外，对小额贷款公司来说，来自中小企业的融资需求强劲，因为这些企业无法从银行得到充足的贷款。

路透从接近监管层人士获得的消息亦表示，8号文重在规范银行理财健康发展，并非是限制或叫停。

巴克莱并引述重庆地区的三家上市银行（工行 、重庆农商行 和招行 ）的管理人员表示，由于2013年第一季度大部分贷款和存款已经完成重新定价，他们预计2013年第二季度净息差环比增长会保持稳定。他们还指出，银行手续费收入可能会高于市场预期（2013年第一季度平均同比增长20%）。

这些银行预期受到“8号文”的影响有限，但是银行间资产增长会因此放缓。

工行和重庆农商行预期其资产质量趋势会保持稳定，而招行对其不良贷款率则持不太乐观的态度。2013年第一季度，上述银行在重庆地区面向地方政府融资平台的贷款减少。

报告并称，2012年重庆的GDP增速达到13.6%，2013年第一季度为12.5%。与东部地区不同，参加小组讨论的人士预期重庆的强劲经济势头是可持续的，理由是低基数效应，中央政府的政策扶持，有完善的多层次金融体系服务当地经济，统筹城乡综合配套改革试验。