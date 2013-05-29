美国数据：上周抵押贷款利率劲扬，因FED缩减刺激措施疑虑增温--MBA

路透纽约5月29日 - 周三公布的行业报告显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能将开始缩减刺激措施的疑虑，导致美国抵押贷款利率上周升至一年来最高水准。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，5月24日止当周30年期固息抵押贷款利率上升12个基点至3.90%。这是去年5月以来最高水准，也是14个月来最大上涨幅度。

利率上升，打击经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下挫8.8%至721.4，再融资申请指数下挫12.3%，至3,723.3。这是再融资申请指数今年以来最大跌幅，因再融资需求降至12月以来最低水准。

再融资占抵押贷款总申请量的比重从前一周的74%下降至71%。

但购房抵押贷款申请指数上升2.6%，显示有意购屋者可能急于锁定相对仍低的利率水准。

“因为经济数据增强，及美联储可能很快开始缩减资产购买力度的机率上升，利率因而走高，”MBA的研究及经济副总裁Mike Fratantoni称。