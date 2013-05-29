美国数据：上周抵押贷款利率劲扬，因FED缩减刺激措施疑虑增温--MBA

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透纽约5月29日 - 周三公布的行业报告显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能将开始缩减刺激措施的疑虑，导致美国抵押贷款利率上周升至一年来最高水准。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，5月24日止当周30年期固息抵押贷款利率上升12个基点至3.90%。这是去年5月以来最高水准，也是14个月来最大上涨幅度。
利率上升，打击经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下挫8.8%至721.4，再融资申请指数下挫12.3%，至3,723.3。这是再融资申请指数今年以来最大跌幅，因再融资需求降至12月以来最低水准。
再融资占抵押贷款总申请量的比重从前一周的74%下降至71%。
但购房抵押贷款申请指数上升2.6%，显示有意购屋者可能急于锁定相对仍低的利率水准。
“因为经济数据增强，及美联储可能很快开始缩减资产购买力度的机率上升，利率因而走高，”MBA的研究及经济副总裁Mike Fratantoni称。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
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注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)