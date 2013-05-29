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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 20:21 BJT

标题新闻：Sprint和日本软银称，合并案所涉的国家安全相关问题已与美国CFIUS达成协议

CFIUS为美国外资审议委员会(CFIUS)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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