OECD报告：西班牙今明两年经济预测悲观，政府面临加强经济改革压力

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透马德里5月29日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三指出，西班牙失业率明年料将升至28%，而且西班牙经济深度衰退并无结束迹象，这使西班牙面临更大的加强经济改革压力。
OECD预测，西班牙经济今年将萎缩1.7%，萎缩幅度大于先前预测，也大于西班牙政府预估的萎缩1.3%。
OECD亦指出，在当前政策下，西班牙可能无法达到今年及明年的减赤目标，而西班牙国债在2014年将升高至接近经济产值的100%。
西班牙政府宣称，西班牙正迈向复苏，因巨额贸易逆差迅速获得改善、财政赤字缩减、且劳工成本下降，但OECD的最新预测数字，为官方说法泼了冷水。
“西班牙经济衰退预料将在2013年持续下去，因财政整顿及民间负债偏高，削弱了国内需求，”OECD报告称。
OECD预测西班牙2014年将恢复成长，但下修成长率至0.4%。
OECD指出，西班牙经济情况仍严重受到欧洲层级的政策决定影响。(完)
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
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注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)