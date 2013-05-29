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债券 | 2013年 5月 29日 星期三 20:33 BJT

OECD报告：西班牙今明两年经济预测悲观，政府面临加强经济改革压力

路透马德里5月29日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三指出，西班牙失业率明年料将升至28%，而且西班牙经济深度衰退并无结束迹象，这使西班牙面临更大的加强经济改革压力。

OECD预测，西班牙经济今年将萎缩1.7%，萎缩幅度大于先前预测，也大于西班牙政府预估的萎缩1.3%。

OECD亦指出，在当前政策下，西班牙可能无法达到今年及明年的减赤目标，而西班牙国债在2014年将升高至接近经济产值的100%。

西班牙政府宣称，西班牙正迈向复苏，因巨额贸易逆差迅速获得改善、财政赤字缩减、且劳工成本下降，但OECD的最新预测数字，为官方说法泼了冷水。

“西班牙经济衰退预料将在2013年持续下去，因财政整顿及民间负债偏高，削弱了国内需求，”OECD报告称。

OECD预测西班牙2014年将恢复成长，但下修成长率至0.4%。

OECD指出，西班牙经济情况仍严重受到欧洲层级的政策决定影响。(完)

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