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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 20:35 BJT

国际油市：石脑油价格续涨，但裂解价差小跌

路透新加坡5月29日 - 亚洲石脑油价格周三连续第三个交易日上扬，升至一周高位每吨881美元，因布兰特原油走强，但高油价及市况暂时偏淡，使石脑油裂解价差跌至两个交易日低位。

韩国现货需求不强，因本周稍早Lotte Chemical及LG化学买进的7月上半交付船货共达15万吨。

“LG化学周二买进后，市场立刻走软，”北亚一交易商称。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及Lotte Chemical的马来西亚子公司Titan，仍在协商买进2013年7月至2014年6月的船货。

印度船货则以离岸价格(FOB)较中东报价每吨升水25美元以上卖出，虽然一些交易商原本预期，因为供给充足，升水幅度会走软。

亚洲汽油裂解价差逆转涨势，下跌6.34%，至四个交易日低位每桶9.46美元。

但印度的进口需求料持稳，因夏季假期旺季及印度斯坦石油公司(HPCL)一座原油装置意外停工，令印度国内供给吃紧。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校 李婷仪)

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