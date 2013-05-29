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债券 | 2013年 5月 29日 星期三 20:44 BJT

巴西经济：第一季经济较上季成长0.6%，低于预期--统计局

路透圣保罗5月29日 - 巴西国家地理及统计局(IBGE)周三表示，巴西第一季经济较去年第四季成长0.6%，低于预期。

据路透调查31位分析师给出的预估中值，巴西第一季国民生产总值(GDP)料成长0.8%。

IBEG表示，巴西第一季经济较上年同期成长1.9%。路透调查预估为成长2.3%。

巴西2012年经济增速没有修改，此前公布为成长0.9%。(完)

(编译 田建华; 审校 李婷仪)

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