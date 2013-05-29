巴西经济：第一季经济较上季成长0.6%，低于预期--统计局

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透圣保罗5月29日 - 巴西国家地理及统计局(IBGE)周三表示，巴西第一季经济较去年第四季成长0.6%，低于预期。
据路透调查31位分析师给出的预估中值，巴西第一季国民生产总值(GDP)料成长0.8%。
IBEG表示，巴西第一季经济较上年同期成长1.9%。路透调查预估为成长2.3%。
巴西2012年经济增速没有修改，此前公布为成长0.9%。(完)
(编译 田建华; 审校 李婷仪)
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
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注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)