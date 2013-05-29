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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 21:04 BJT

国际油市：180-cst燃料油走强，市场看好夏季需求强劲

路透新加坡5月29日 - 亚洲180-cst燃料油周三走强，现货升水上扬，因嘉能可及维多积极买进，6月/7月逆价差维持在逾两周高位。

180-cst及380-cst燃料油7月/8月价差周三亦扩大，反映部分交易商的多仓。

市场多头人士预期第三季将有发电产业的季节性强劲用油需求。由于夏季期间空调需求大增，中东地区及日本的发电厂通常用油量巨大。

交易商称，韩国的燃油火力发电厂几乎满载运转。

380-cst燃料油6月/7月逆价差亦小幅扩大，但现货价差仍为贴水，因受到供给充沛打压。

但180-cst及380-cst燃料油粘度价差由11周高位下滑。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校 田建华)

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