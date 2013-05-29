亚洲橡胶：5月29日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价：
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
6月 257.0 55 251.7 10
7月 257.7 106 253.4 17
8月 259.8 151 255.8 114
9月 262.4 397 257.9 201
10月 265.0 3315 260.1 808
11月 267.4 6349 262.4 1650
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为 0800-1000GMT。
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 田建华)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。