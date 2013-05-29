欧洲政经：欧盟执委会给予法国及西班牙等国更多减赤宽限时间

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透布鲁塞尔5月29日 - 欧盟执委会已给予法国、西班牙、波兰、葡萄牙、荷兰、及斯洛文尼亚更多时间，将预算赤字降至符合欧盟规定，这项决定进一步巩固焦点不再放在撙节的改变方向。
欧盟执委会周三表示，意大利、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、及罗马尼亚已经脱离超额赤字程序，因为这些国家已降低赤字。
但欧盟执委会批评比利时降低赤字的努力不够。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
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注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)