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债券 | 2013年 5月 29日 星期三 21:10 BJT

欧洲政经：欧盟执委会给予法国及西班牙等国更多减赤宽限时间

路透布鲁塞尔5月29日 - 欧盟执委会已给予法国、西班牙、波兰、葡萄牙、荷兰、及斯洛文尼亚更多时间，将预算赤字降至符合欧盟规定，这项决定进一步巩固焦点不再放在撙节的改变方向。

欧盟执委会周三表示，意大利、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、及罗马尼亚已经脱离超额赤字程序，因为这些国家已降低赤字。

但欧盟执委会批评比利时降低赤字的努力不够。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)

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