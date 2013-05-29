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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 21:26 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受台湾中油设备停工提振

路透新加坡5月29日 - 亚洲柴油及航煤裂解价差周三连续第二日上涨，分别触及六周高点每桶17.05美元及16.30美元，受到产能运转下滑及台湾中油一座设备停工的支撑。

官方数据显示，5月25日止当周，日本整体炼厂产能利用率下滑0.6个百分点，至64.3%，为约一年最低。

炼厂维修，以及炼油利润疲软而导致炼厂产能运转降低，导致日本产量减少，使其煤油库存降至999万桶，为2010年5月以来最低。

此外，台湾中油高雄的一座工厂停工，也提振了市场人气。

“不过，整体而言，亚洲目前供应不算吃紧，目前仍有船货，”新加坡一位交易商说。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)

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