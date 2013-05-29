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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 21:22 BJT

美国热股：中国双汇同意收购SMITHFIELD FOODS，后者股价飙升

路透5月29日 - 中国双汇国际(Shuanghui International)周三同意收购美国最大的生猪生产商SMITHFIELD FOODS INC 。

美国最大的肉类加工企业TYSON FOODS 股价也上扬。

周二SMITHFIELD FOODS股价收报25.97美元，今日盘前暴涨25%。(完)

(编译 田建华; 审校 张若琪)

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