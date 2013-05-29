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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 21:25 BJT

美国热股：软银和Sprint称，收购案所涉及国家安全问题已与美当局达成协议

路透5月29日 - Sprint 和日本软银 表示，已与美国当局就软银201亿美元收购Sprint一事涉及的国家安全问题达成协议。

Sprint股价周二收报7.27美元。(完)

(编译 田建华; 审校 李婷仪)

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