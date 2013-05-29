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债券 | 2013年 5月 29日 星期三 23:34 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.030%，投标倍数为4.12

路透华盛顿5月29日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.030 中值 0.025 低值 0.000 投资 0.030

价格/得标 价格 99.997667 高值得标比率 75.40% 投标倍数 4.12 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 45,000,085,300 总投标 185,202,435,300 竞争性投标得标 44,193,050,000 非竞争性投标得标 226,335,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/05/30 到期日 2013/06/27 CUSIP码 9127956W6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校　母红)

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