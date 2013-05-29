表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.030%，投标倍数为4.12

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透华盛顿5月29日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.030 中值 0.025 低值 0.000 投资 0.030
价格/得标 价格 99.997667 高值得标比率 75.40% 投标倍数 4.12 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 45,000,085,300 总投标 185,202,435,300 竞争性投标得标 44,193,050,000 非竞争性投标得标 226,335,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/05/30 到期日 2013/06/27 CUSIP码 9127956W6
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
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注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)