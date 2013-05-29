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债券 | 2013年 5月 29日 星期三 23:34 BJT

表格：美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.135%，投标倍数为4.19

路透华盛顿5月29日 - 美国财政部称，其一年期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.135 中值 0.130 低值 0.110 投资 0.137 价格/得标 价格 99.863500 高值得标比率 22.63% 投标倍数 4.19 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,457,100 总投标 104,683,036,600 竞争性投标得标 24,576,653,500 非竞争性投标得标 147,803,600 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/05/30 到期日 2014/05/29 CUSIP码 912796BJ7

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 母红; 审校 利棣儿)

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