表格：美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.135%，投标倍数为4.19

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透华盛顿5月29日 - 美国财政部称，其一年期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.135 中值 0.130 低值 0.110 投资 0.137 价格/得标 价格 99.863500 高值得标比率 22.63% 投标倍数 4.19 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,457,100 总投标 104,683,036,600 竞争性投标得标 24,576,653,500 非竞争性投标得标 147,803,600 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/05/30 到期日 2014/05/29 CUSIP码 912796BJ7
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
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注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)