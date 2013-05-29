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亚洲 | 2013年 5月 30日 星期四 06:25 BJT

《日本重要政经日程》--5月30日

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月29日(三)

2350 - 一周资本流动数据

5月30日(四)

0120 - 三个月贴现国库券标售

0530 - 内阁府就重振日本经济及其政策在全球经济中扮演的角色召开会议

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 梁睿雪; 审校 白云)

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