日韩经济指标预测--5月30日-6月6日****

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 5月27日当周 5月29日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国工业生产(较上年同期) 4月 +0.5% -3.0% (较上月) +1.0% -2.6% 服务业产出(较上月) 4月 -- -1.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超8,044 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超7,160 5月30日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 51.1 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 4月 +3.1% +5.2% (较上月) -2.0% +2.0% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年 4月 -0.4% -0.5% 同期) 日本全国CPI(较上年同期) -- -0.9% 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 5月 -0.2% -0.3% 日本东京地区CPI(较上年同期) -- -0.7% 2330 日本求才求职比 4月 0.87 0.86 日本失业率 4月 4.1% 4.1% 5月30-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本工业生产(较上月) 4月初值 +0.6% +0.9% 日本工业生产一个月预估 4月 -- +0.8% 日本工业生产两个月预估 4月 -- -0.3% 5月31日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本建筑订单(较上年同期) 4月 -- -3.4% 0500 日本房屋开工(较上年同期) 4月 +4.3% +7.3% 6月1日(六) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国出口(较上年同期) 5月初值 +0.3% +0.4% 进口(较上年同期) -2.0% -0.3% 贸易收支(亿美元) -- 顺差24 6月2日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 5月 +0.1% -0.1% (较上年同期) +1.2% +1.2% 6月3日当周 6月3日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国汇丰/Markit制造业PMI 5月 -- 52.6 6月4日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 日本加班工资 4月 -- -3.7% 6月5日(三) 暂无重要经济数据公布 6月6日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -- +0.9% (较上年同期) -- +1.5% (完)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。