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亚洲 | 2013年 5月 30日 星期四 06:29 BJT

****日韩经济指标预测--5月30日-6月6日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    
 
  5月27日当周
    
 5月29日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段          预估值         前值
 2300     韩国工业生产(较上年同期)                          4月           +0.5%        -3.0%
                    (较上月)                                              +1.0%        -2.6%
             服务业产出(较上月)                             4月              --        -1.0%
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                         前周              --    卖超8,044
          外资投资日本股票(亿日圆)                                           --    买超7,160
    
 5月30日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段          预估值         前值
 2313     日本制造业采购经理人指数(PMI)                     5月              --         51.1
 2330     日本所有家庭支出(较上年同期)                      4月           +3.1%        +5.2%
                        (较上月)                                          -2.0%        +2.0%
 2330     日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年            4月           -0.4%        -0.5%
          同期)                                                                  
          日本全国CPI(较上年同期)                                            --        -0.9%
          日本东京地区核心CPI(较上年同期)                   5月           -0.2%        -0.3%
          日本东京地区CPI(较上年同期)                                        --        -0.7%
 2330     日本求才求职比                                    4月            0.87         0.86
          日本失业率                                        4月            4.1%         4.1%
  
 5月30-31日
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段          预估值         前值
 2350     日本工业生产(较上月)                          4月初值           +0.6%        +0.9%
          日本工业生产一个月预估                            4月              --        +0.8%
          日本工业生产两个月预估                            4月              --        -0.3%
   
 5月31日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段          预估值         前值
 0500     日本建筑订单(较上年同期)                          4月              --        -3.4%
 0500     日本房屋开工(较上年同期)                          4月           +4.3%        +7.3%
  
 6月1日(六)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段          预估值         前值
 0000     韩国出口(较上年同期)                          5月初值           +0.3%        +0.4%
             进口(较上年同期)                                             -2.0%        -0.3%
             贸易收支(亿美元)                                                --       顺差24
  
 6月2日(日)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段          预估值         前值
 2300     韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)                   5月           +0.1%        -0.1%
                              (较上年同期)                                +1.2%        +1.2%
  
 6月3日当周
    
 6月3日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段          预估值         前值
 --       韩国汇丰/Markit制造业PMI                          5月              --         52.6
   
 6月4日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段          预估值         前值
 0130     日本加班工资                                      4月              --        -3.7%
  
 6月5日(三)
 暂无重要经济数据公布
  
 6月6日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段          预估值         前值
 2300     韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季修正值              --        +0.9%
                            (较上年同期)                                     --        +1.5%
    
        (完)

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