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亚洲 | 2013年 5月 30日 星期四 06:40 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月29日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价   
 ：                                                            
                                                                        
 公司名         股票代码       收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                   
 中国                                                          
 新浪                             58.03      -0.64      -1.09     886363
 搜狐                             63.92      -0.38      -0.59     443043
 网易                             62.86      -0.93      -1.46     471081
 百度                             96.55      -0.73      -0.75    2932816
 亚信科技                         11.45      -0.04      -0.35     806152
                                                                        
 台湾                                                          
 台湾积体电路                     19.24      +0.19      +1.00    2102446
 联电                              2.20      -0.04      -1.79     113262
 日月光                            4.25      +0.00      +0.00      38421
 硅品精密                          5.75      -0.08      -1.37     359064
 和信超媒体                        0.99      +0.00      +0.04      13400
 友达                              4.56      +0.02      +0.44     308301
 中华电信                         31.80      -0.31      -0.97      51991
 台湾国际航电                     35.11      -0.39      -1.10     734843
                                                                        
 香港                                                          
 中国移动                         53.00      -0.84      -1.56     117362
 中国联通                         13.59      -0.64      -4.50     167224
 中国电信                         48.63      -1.96      -3.87      17032
 中芯国际                          4.46      -0.10      -2.19      22802
 电讯盈科                          4.93      -0.04      -0.80        275
 
    (完)

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