《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月29日

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价 ： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 58.03 -0.64 -1.09 886363 搜狐 63.92 -0.38 -0.59 443043 网易 62.86 -0.93 -1.46 471081 百度 96.55 -0.73 -0.75 2932816 亚信科技 11.45 -0.04 -0.35 806152 台湾 台湾积体电路 19.24 +0.19 +1.00 2102446 联电 2.20 -0.04 -1.79 113262 日月光 4.25 +0.00 +0.00 38421 硅品精密 5.75 -0.08 -1.37 359064 和信超媒体 0.99 +0.00 +0.04 13400 友达 4.56 +0.02 +0.44 308301 中华电信 31.80 -0.31 -0.97 51991 台湾国际航电 35.11 -0.39 -1.10 734843 香港 中国移动 53.00 -0.84 -1.56 117362 中国联通 13.59 -0.64 -4.50 167224 中国电信 48.63 -1.96 -3.87 17032 中芯国际 4.46 -0.10 -2.19 22802 电讯盈科 4.93 -0.04 -0.80 275 (完)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。