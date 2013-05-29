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债券 | 2013年 5月 30日 星期四 06:45 BJT

南非汇市：兰特兑美元承压，10.0大关岌岌可危

路透约翰内斯堡5月29日 - 南非兰特兑美元周三再创四年新低，10.0兰特大关岌岌可危，因经济数据疲弱和就业市场形势紧张拖累信心。

公债亦随本币一同面临抛压，2026年到期公债 收益率上升14.5基点至7.335%，2015年到期公债 收益率涨8个基点至5.345%。

兰特 盘中触及9.86低点，为2009年3月中旬以来首见，1539GMT报9.8001，周二尾盘报9.7850。

上日公布的数据显示南非今年第一季经济放缓幅度大于预期，制造业产出暴跌将近8%。该消息今日继续影响市场。

“兰特疲软主要缘于国内因素，”Capital Economics分析师Shilan Shah说。

Shah指出，最近几个月，兰特走势与全球风险偏好之间的关联已经被打破，虽然该货币在过去一个月中贬值超过9%，但有可能继续保持疲弱。

兰特兑美元今年迄今贬值超过15%，在路透追踪的20种新兴市场货币中跌幅最大。(完)

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(编译 郑茵 审校 张涛)

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