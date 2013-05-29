南非汇市：兰特兑美元承压，10.0大关岌岌可危

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透约翰内斯堡5月29日 - 南非兰特兑美元周三再创四年新低，10.0兰特大关岌岌可危，因经济数据疲弱和就业市场形势紧张拖累信心。
公债亦随本币一同面临抛压，2026年到期公债 收益率上升14.5基点至7.335%，2015年到期公债 收益率涨8个基点至5.345%。
兰特 盘中触及9.86低点，为2009年3月中旬以来首见，1539GMT报9.8001，周二尾盘报9.7850。
上日公布的数据显示南非今年第一季经济放缓幅度大于预期，制造业产出暴跌将近8%。该消息今日继续影响市场。
“兰特疲软主要缘于国内因素，”Capital Economics分析师Shilan Shah说。
Shah指出，最近几个月，兰特走势与全球风险偏好之间的关联已经被打破，虽然该货币在过去一个月中贬值超过9%，但有可能继续保持疲弱。
兰特兑美元今年迄今贬值超过15%，在路透追踪的20种新兴市场货币中跌幅最大。(完)
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(编译 郑茵 审校 张涛)
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
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注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)