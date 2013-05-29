版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 30日 星期四 06:56 BJT

全球外汇市场5月30日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月29日(三)

2350 - 日本一周资本流动数据

5月30日(四)

0130 - 澳洲4月建筑许可

0130 - 澳洲第一季资本支出

0530 - 日本内阁府就重振日本经济，以及政策在全球经济中扮演的角色举行会议

-- - 葡萄牙央行总裁科斯塔(Carlos Costa)与财长加斯帕发表讲话

-- - 欧洲央行管理委员会成员克兰耶克(Marko Kranjec)发表讲话

0545 - 瑞士第一季国内生产总值(GDP)

0600 - 英国Nationwide 5月房价指数

0700 - 西班牙5月消费者物价调和指数(HICP)初值

0700 - 西班牙第一季GDP

0700 - 瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick就经济形势发表讲话

0740 - 瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)就经济形势与经济评估发表演讲

0800 - 意大利4月生产者物价指数(PPI)

0900 - 欧元区5月景气调查

1230 - 美国第一季GDP修正值

1230 - 美国一周初请失业金人数

1300 - 美国财政部金融研究办公室主任Richard Berner在金融稳定分析会议上致欢迎词

1400 - 美国4月成屋待完成销售

1635 - 美国财政部的Richard Berner在金融稳定分析会议上发言

2030 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一周资产负债表

2145 - 新西兰第一季贸易收支、进出口与贸易条件

2301 - 英国5月GFK消费者信心

2313 - 日本5月制造业采购经理人指数(PMI)

2330 - 日本4月全国CPI

2330 - 日本4月失业率和求才求职比

2330 - 日本4月所有家庭支出

2350 - 日本4月工业生产

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐