全球外汇市场5月30日主要消息

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
(除特别说明外，均为GMT时间)
5月29日(三)
2350 - 日本一周资本流动数据
5月30日(四)
0130 - 澳洲4月建筑许可
0130 - 澳洲第一季资本支出
0530 - 日本内阁府就重振日本经济，以及政策在全球经济中扮演的角色举行会议
-- - 葡萄牙央行总裁科斯塔(Carlos Costa)与财长加斯帕发表讲话
-- - 欧洲央行管理委员会成员克兰耶克(Marko Kranjec)发表讲话
0545 - 瑞士第一季国内生产总值(GDP)
0600 - 英国Nationwide 5月房价指数
0700 - 西班牙5月消费者物价调和指数(HICP)初值
0700 - 西班牙第一季GDP
0700 - 瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick就经济形势发表讲话
0740 - 瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)就经济形势与经济评估发表演讲
0800 - 意大利4月生产者物价指数(PPI)
0900 - 欧元区5月景气调查
1230 - 美国第一季GDP修正值
1230 - 美国一周初请失业金人数
1300 - 美国财政部金融研究办公室主任Richard Berner在金融稳定分析会议上致欢迎词
1400 - 美国4月成屋待完成销售
1635 - 美国财政部的Richard Berner在金融稳定分析会议上发言
2030 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一周资产负债表
2145 - 新西兰第一季贸易收支、进出口与贸易条件
2301 - 英国5月GFK消费者信心
2313 - 日本5月制造业采购经理人指数(PMI)
2330 - 日本4月全国CPI
2330 - 日本4月失业率和求才求职比
2330 - 日本4月所有家庭支出
2350 - 日本4月工业生产
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张涛)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。