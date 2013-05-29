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债券 | 2013年 5月 30日 星期四 07:14 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔跌至六个月低位，因该国财长称政府没必要阻其跌势

路透里约热内卢5月29日 - 巴西雷亚尔周三挫跌至将近六个月低点，此前该国财政部长曼特加(Guido Mantega)表示，他认为政府没有必要干预外汇市场，同时对于美国减轻经济刺激力度的担忧推动墨西哥披索跌至11周低点。

巴西雷亚尔兑美元 跌1.9%至2.1126雷亚尔，为12月初以来最弱水准，此前曼特加称，政府并不担心雷亚尔走弱，因本币汇率并不是政府对抗通胀的工具。

而市场原本预期，央行会因为担心本币贬值加剧通胀，因而入市干预阻止雷亚尔跌破2.1大关。

墨西哥披索兑美元 一度最低跌至12.7452，为3月8日以来最弱水准。(完)

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(编译 郑茵 审校 白云)

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