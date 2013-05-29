拉美汇市：巴西雷亚尔跌至六个月低位，因该国财长称政府没必要阻其跌势

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透里约热内卢5月29日 - 巴西雷亚尔周三挫跌至将近六个月低点，此前该国财政部长曼特加(Guido Mantega)表示，他认为政府没有必要干预外汇市场，同时对于美国减轻经济刺激力度的担忧推动墨西哥披索跌至11周低点。
巴西雷亚尔兑美元 跌1.9%至2.1126雷亚尔，为12月初以来最弱水准，此前曼特加称，政府并不担心雷亚尔走弱，因本币汇率并不是政府对抗通胀的工具。
而市场原本预期，央行会因为担心本币贬值加剧通胀，因而入市干预阻止雷亚尔跌破2.1大关。
墨西哥披索兑美元 一度最低跌至12.7452，为3月8日以来最弱水准。(完)
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(编译 郑茵 审校 白云)
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
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注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)