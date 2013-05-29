澳新经济指标预测--5月30日-6月6日****

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 5月27日当周 5月30日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲建筑许可(较前月) 4月 +4.0% -5.5% 民间房屋建筑许可(较前月) -- +0.4% 0130 澳洲资本支出 第一季 +0.8% -1.2% 澳洲建筑资本支出 +0.5% -0.6% 澳洲工厂/机械资本支出 -2.0% -2.3% 2245 新西兰贸易条件(较前季) 第一 +1.5% -1.3% 季 5月31日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 5月 -- 32.3% 企业自身活动指数 -- 30.3% 0130 澳洲民间信贷(较前月) 4月 +0.3% +0.2% 澳洲房屋贷款(较前月) -- +0.4% 6月3日当周 6月3日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 5月 -- +0.3% 0130 澳洲企业库存(较前季) 第一季 -- +0.2% 0130 澳洲企业总营业利润(较前季) 第一季 -- -1.0% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 5月 -- -6.5% 网络招聘广告(较前月) -- -1.1% 0130 澳洲零售销售(较前月) 4月 -- -0.4% 6月4日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲经常账收支(亿澳元) 第一季 -- 赤字147.0 0430 澳洲央行利率决定 6月 -- 2.75% 6月5日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.6% (较上年同期) -- +3.1% 6月6日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 4月 -- 顺差3.97 整体进口(较前月) -- -1.0% 整体出口(较前月) -- +1.0% (完)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。