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市场报道 | 2013年 5月 30日 星期四 08:21 BJT

****欧洲经济指标预测--5月30日-6月6日****

路透5月30日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

    * 5月27日当周  
    
 5月30日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0545     瑞士国内生产总值(GDP)(较上季)                              第一季       +0.2%        +0.2%
          瑞士国内生产总值(GDP)(较上年同期)                                       +0.9%        +1.4%
 0600     英国Nationwide房价指数(较前月)                                5月       +0.4%        -0.1%
          英国Nationwide房价指数(较上年同期)                                      +0.9%        +0.9%
 0800     意大利生产者物价指数(PPI)(较上月)                             4月          --         持平
          意大利生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                                      --        -0.1%
 0900     欧元区企业景气指数                                            5月      负0.87       负0.93
          欧元区经济景气指数                                                       89.0         88.6
          欧元区工业景气指数                                                     负13.1       负13.8
          欧元区服务业景气指数                                                   负10.8       负11.1
          欧元区消费者信心指数                                                   负21.9       负22.3
          欧元区消费者通胀预期指数                                                              15.8
          欧元区生产者物价预期指数                                                             负3.6
 2301     英国Gfk消费者信心指数                                         5月        负26         负27
    
 5月31日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0600     德国实质零售销售(较前月)                                      4月       +0.2%        -0.5%
          德国实质零售销售(较上年同期)                                            +0.8%        -2.8%
 0645     法国消费者支出                                                4月       -0.6%        +1.3%
 0645     法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                               4月       -0.2%         持平
 0700     瑞士KOF领先指标                                               5月        1.08         1.02
 0800     意大利失业率                                                  4月       11.6%        11.5%
 0830     英国消费者信贷(亿英镑)                                        4月       增加4        增加5
          英国抵押贷款发放金额(亿英镑)                                            增加5        增加4
          英国抵押贷款批准件数(千件)                                             54.500       53.504
          英国M4货供额(较前月)                                                       --       -0.90%
 0900     欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                5月初值       +1.4%        +1.2%
 0900     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)                         5月初值       +0.1%         持平
          意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                                   +1.2%        +1.1%
          意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                                  +0.1%        +0.3%
          意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                              +1.4%        +1.3%
 0900     欧元区失业率                                                  4月       12.2%        12.1%
    
    
    * 6月3日当周
    
 6月3日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0730     瑞士瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                            5月          --         50.2
 0743     意大利Markit/ADACI制造业PMI                                   5月          --         45.5
 0748     法国Markit制造业PMI                                           5月          --         45.5
 0753     德国Markit/BME制造业PMI                                       5月          --         49.0
 0758     欧元区Markit制造业PMI                                         5月          --         47.8
 0828     英国Markit/CIPS制造业PMI                                      5月          --         49.8
 2301     英国BRC同店零售销售(较上年同期)                               5月          --       -2.20%
    
 6月3-7日
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0700     英国Halifax房价指数(较前月)                                   5月          --        +1.1%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                                  --        +2.0%
    
 6月4日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0830     英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)                      5月          --         49.4
 0900     欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)                             4月          --        -0.2%
          欧元区生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                                      --        +0.7%
    
 6月5日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0743     意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)                   5月          --         47.0
 0748     法国Markit服务业PMI                                           5月          --         44.3
          法国Markit综合PMI                                                          --         44.3
 0753     德国Markit服务业PMI                                           5月          --         49.8
 0758     欧元区Markit服务业PMI                                         5月          --         47.5
          欧元区Markit综合PMI                                                        --         47.7
 0828     英国Markit/CIPS服务业PMI                                      5月          --         52.9
 0900     欧元区区内生产总值(GDP)(较上季)                      第一季修正值          --        -0.2%
          欧元区区内生产总值(GDP)(较上年同期)                                        --        -1.0%
 0900     欧元区零售销售(较前月)                                        4月          --        -0.1%
          欧元区零售销售(较上年同期)                                                 --        -2.4%
    
 6月6日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0530     法国ILO失业率                                              第一季          --       10.60%
 0715     瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                               5月          --         持平
          瑞士消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                                        --        -0.6%
 1000     德国工业订单                                                  4月          --        +2.2%
 1100     英国央行量化宽松规模(亿英镑)                                  6月          --        3,750
          英国央行利率决议                                                           --        0.50%
 1145     欧洲央行利率决议                                              6月       0.50%        0.50%
    (完)

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