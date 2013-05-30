欧洲经济指标预测--5月30日-6月6日****

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透5月30日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 5月27日当周 5月30日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较上季) 第一季 +0.2% +0.2% 瑞士国内生产总值(GDP)(较上年同期) +0.9% +1.4% 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 5月 +0.4% -0.1% 英国Nationwide房价指数(较上年同期) +0.9% +0.9% 0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较上月) 4月 -- 持平 意大利生产者物价指数(PPI)(较上年同期) -- -0.1% 0900 欧元区企业景气指数 5月 负0.87 负0.93 欧元区经济景气指数 89.0 88.6 欧元区工业景气指数 负13.1 负13.8 欧元区服务业景气指数 负10.8 负11.1 欧元区消费者信心指数 负21.9 负22.3 欧元区消费者通胀预期指数 15.8 欧元区生产者物价预期指数 负3.6 2301 英国Gfk消费者信心指数 5月 负26 负27 5月31日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 +0.2% -0.5% 德国实质零售销售(较上年同期) +0.8% -2.8% 0645 法国消费者支出 4月 -0.6% +1.3% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.2% 持平 0700 瑞士KOF领先指标 5月 1.08 1.02 0800 意大利失业率 4月 11.6% 11.5% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 增加4 增加5 英国抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加5 增加4 英国抵押贷款批准件数(千件) 54.500 53.504 英国M4货供额(较前月) -- -0.90% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 5月初值 +1.4% +1.2% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月初值 +0.1% 持平 意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.2% +1.1% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.3% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +1.4% +1.3% 0900 欧元区失业率 4月 12.2% 12.1% * 6月3日当周 6月3日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0730 瑞士瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 5月 -- 50.2 0743 意大利Markit/ADACI制造业PMI 5月 -- 45.5 0748 法国Markit制造业PMI 5月 -- 45.5 0753 德国Markit/BME制造业PMI 5月 -- 49.0 0758 欧元区Markit制造业PMI 5月 -- 47.8 0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 5月 -- 49.8 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 5月 -- -2.20% 6月3-7日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 5月 -- +1.1% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +2.0% 6月4日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 49.4 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- -0.2% 欧元区生产者物价指数(PPI)(较上年同期) -- +0.7% 6月5日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0743 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 47.0 0748 法国Markit服务业PMI 5月 -- 44.3 法国Markit综合PMI -- 44.3 0753 德国Markit服务业PMI 5月 -- 49.8 0758 欧元区Markit服务业PMI 5月 -- 47.5 欧元区Markit综合PMI -- 47.7 0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 5月 -- 52.9 0900 欧元区区内生产总值(GDP)(较上季) 第一季修正值 -- -0.2% 欧元区区内生产总值(GDP)(较上年同期) -- -1.0% 0900 欧元区零售销售(较前月) 4月 -- -0.1% 欧元区零售销售(较上年同期) -- -2.4% 6月6日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0530 法国ILO失业率 第一季 -- 10.60% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -- 持平 瑞士消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -- -0.6% 1000 德国工业订单 4月 -- +2.2% 1100 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 6月 -- 3,750 英国央行利率决议 -- 0.50% 1145 欧洲央行利率决议 6月 0.50% 0.50% (完)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
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