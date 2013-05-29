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亚洲 | 2013年 5月 30日 星期四 07:38 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月30日

* 头版头条:

--双汇国际将收购美国史密斯菲尔德 已发行的全部股价，价值约71亿美元，其中包括双汇将承担后者的净债务。

* 其他:

--权威人士透露，按现有进度，土地差别化政策有望在下半年取得突破，将在现有政策基础上，对相关产业用地给予具体政策支持。国土部将划出一些区域，继续推进试点。

--国务院总理李克强表示，要把服务业打造成经济社会发展的新引擎。

--江西省将设立铁路产业投资基金，总规模150亿元人民币，计划首期规模50亿元。（完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)

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