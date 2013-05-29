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亚洲 | 2013年 5月 30日 星期四 07:42 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将卖超10万股

路透东京5月30日 - 以下为日本股市周四开市前，六家外资券商的下单情况：
        
 日股(单位：百万股)
 
 卖单          18.2
 买单          18.1
 -----------------
 净卖单         0.1

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