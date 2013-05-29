版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 30日 星期四 07:42 BJT

重温稿-《中国公开市场预测》三个月央票发行量增至150亿元，发行收益率料续走稳

* 三个月央票发行量增至150亿元

* 本周公开市场操作净回笼已定

* 巨额资本流入，央行择机小额对冲

* 发行收益率料将继续走稳

路透北京5月29日 - 中国央行周四将在公开市场招标发行150亿元人民币三个月期央票，本周净回笼已定。交易人士认为，外围经济体竞相量化宽松导致巨额资本流入，当前虽有财税缴款的扰动，但资金供给仍偏宽，央行小额对冲，维系基础货币的平稳增长，料央票发行收益率也将继续走稳。

“这周公开市场肯定净回笼，现在资金还算平稳，美日都在放钱，央行就在这边收一下咯，”上海一大型银行交易员称，“央票发行收益率，肯定持平，没必要动这个利率啦！”

华东地区一银行交易员亦表示，在当前市场流动性环境下，150亿元的发行量“还好啦”。

银行间市场周三质押式回购利率 隔夜品种大跌，但七天上涨。交易员表示，隔夜回落显示市场资金供给仍较宽裕，不过月末时点临近，七天品种可以跨月，机构需求增加带动其价格回升。

央行公开市场周二继续进行28天期正回购和三个月期央票，发行利率均走稳，操作量为190亿元。公开市场本周到期量为300亿元，不考虑周四可能进行的正回购操作，本周已是净回笼无疑。

而上周央行正回购和央行票据继续双箭齐发，为缓解当时银行间资金紧张态势，公开市场转为净投放1,280亿元。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) 120

(周四) 待定 逆回购 (周二) --

(周四) 待定 央票 （周二） 70

（周四） 150 央票到期 -- 正回购到期 300 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 曹巍浩； 审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐