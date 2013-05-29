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亚洲 | 2013年 5月 30日 星期四 07:55 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，巴拿马型运价指数挫低逾2%

路透5月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，巴拿马型运价指数挫低逾2%。

波罗的海乾散货运价指数 跌4点，或0.49%，至818点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌17点，至821点。日均获利下降139美元至6,539美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

波罗的海海岬型船运价指数 小升2点或0.15%至1,348点。日均获利升9美元至5,294美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

“我们见到乾散货运价格短线涨势受限，但仍维持2013年下半年运价将升高的看法，”Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth称。(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)

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