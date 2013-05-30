《美国FED焦点》抵押贷款利率近期涨势不足以促使美联储采取修正行动

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
但房价仍然远低于2006年高位，而且部分涨幅是由加州等地区大涨所致。在美国房市2007-2009年崩跌后，投资人纷纷在加州买进便宜地产并对外出租。
这可能令外界质疑房市复苏的整体势头。
但如果房屋市场的基本面良好，那么迄今抵押贷款利率的上升，可能已被对房价回升重拾信心的购屋者的需求所盖过。
“即使抵押贷款利率回升，感觉上利率还是在历史性低位，”威斯康星大学麦迪逊分校的经济学副教授暨不动产专家Morris Davis表示。
“我认为如果利率回升到5.5或6.0%，那时你或许才会看到有人说‘等一下，现在可能不是买房的时候，现在不宜盖房子，”他表示。(完)
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路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。