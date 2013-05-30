《美国FED焦点》抵押贷款利率近期涨势不足以促使美联储采取修正行动

但房价仍然远低于2006年高位，而且部分涨幅是由加州等地区大涨所致。在美国房市2007-2009年崩跌后，投资人纷纷在加州买进便宜地产并对外出租。

这可能令外界质疑房市复苏的整体势头。

但如果房屋市场的基本面良好，那么迄今抵押贷款利率的上升，可能已被对房价回升重拾信心的购屋者的需求所盖过。

“即使抵押贷款利率回升，感觉上利率还是在历史性低位，”威斯康星大学麦迪逊分校的经济学副教授暨不动产专家Morris Davis表示。