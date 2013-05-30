版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 30日 星期四 08:33 BJT

东京汇市：美元兑日圆跌至三周低位

路透东京5月30日 - 美元兑日圆周四跌至近三周最低水准，因市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将会很快缩减其刺激计划的预期有所减弱。

美元兑日圆 在电子交易平台EBS跌至100.585日圆，为5月10日以来最低位。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张涛)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐