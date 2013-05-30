《台湾报摘》—工商时报、经济日报5月30日

*工商时报：

--大陆外管局打热钱，台资银行大陆分行被扫到。据金融圈人士透露，大陆国家外汇管理局为能快速、有效打击热钱，上周对包括台资银行大陆分行在内的所有中外银行发出新指令，将直接瞄准当地金融业的美元资产负债表管理。

--为争取陆资来台，政府拟放宽大陆白领劳工居留限制。移民署昨日表示将增列〞商务居留〞，现行停留四个月限制，得放宽为三年，并得延长二年，配偶子女也能一并申请来台，对象以陆资来台时的经理人为主，视来台投资。

--银行公会日前已完成青年安心成家3大问卷的汇总，根据问卷内容，八大公股行库一致反对青年安心成家再把每件个案贷款最高额度由500万台币提高到700万台币，以及将最长贷款年限由现行的30年延长到40年，但行库主管也指出，最后仍由政院及财部决定。

*经济日报：

--依瑞士洛桑管理学院（IMD）今日发布的年度全球竞争力报告，台湾排名落至第11名，较去年退步四名。经建会主委管中闵表示，台湾竞争力实况没这么差，但他强调，在人才外流与金融法规松绑上，政府应积极处理。

--台湾第二大公会--台湾机械公会理事长徐秀沧昨日表示，日圆剧贬，几乎形同〞战争〞，公会6月将召开理监事会讨论因应对策，他将提案面见中央银行总裁彭淮南，要求新台币汇率适度贬值至32元兑1美元。

--证所税5月底恐难过关。立法院昨日展开证所税朝野协商，由于民进党缺席，协商以破局收场。财委会召委费鸿泰表示将再接再厉，但若周五前无法达成协商共识，证所税就得要等到6月再议。

--晶圆代工龙头台积电 昨日宣布，16奈米鳍式电晶体（Finfet）制程已获可程式元件（FPGA）大厂赛灵思公司（Xilinx） 导入，赛灵思与台积电将投入所需资源，组成一支专属团队，合作的首款产品2014年问世。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。