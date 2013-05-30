《香港报摘》--其他报纸重要消息5月30日

*明报

--恒基地产 主席李兆基，由今年3月下旬，秘密增持公司恒地股份，并且在5月23日以每股平均价56.714港元，买入260.3万股，涉资超过1.47亿港元，为今个月以来最大手笔的增持行动，占当天成交股数超过31%。

--日本弹珠机游戏馆经营商Dynam Japan 主席佐藤洋治表示，他们亦有兴趣在日本参与赌场发展，若日本政府落实开赌，他们有意伙拍澳门的博彩公司合作发展赌场。

--市场消息指，嘉实MSCI A50 ETF将在6月3日发行，6月6日(下周四)上市。

*星岛日报

--前行会成员张震远曾表示正筹措资金，希望旗下的商品交易所能卷土重来。但财经事务及库务局局长陈家强表示，就算商交所解决资金问题，都不可随时复牌。

--内地传统电讯市场受到腾讯 旗下「微信」等OTT（即时通讯）业务冲击，电讯商密谋反击。

--中电信 董事长兼首席执行官王晓初透露，旗下即时通讯服务 “翼聊”现有注册用户4,000多万户，现正考虑加大 “翼聊”的推广力度，甚至与互联网公司联合经营，但未有交代会否与腾讯 合作。

--长实 早前取消拆售雍澄轩酒店房间交早易。据悉，发展商向买家提出连息赔订方案，将于今天终止。若买家于今天后仍未签署取消方案，便不会获得利息赔偿，只获赔所付订金等费用。

--首两幅 “港人港地”于明天(31日)截标，该两项位于启德发展区之住宅项目，合计提供逾1,100多伙单位。有发展商则指出，基于该两地设有众多限制条款，对今次地皮出价倾向保守。市场估值相当分歧，每方尺楼面估价由2,700多港元至6,000港元。

*苹果日报

--长实葵涌雍澄轩录首宗一手买家取消交易个案。土地注册处资料显示，8楼8室酒店房，原以343.5万港元售出，但有关交易已于本月23日取消。

--豪宅市道转热，九龙塘屋地本月内连环两地易手。继乡议局以1.78亿港元沽出金巴伦道47号后，区内歌和老街单号屋地，消息指，刚以逾1.13亿港元沽出，楼面尺价逾4万港元，属九龙塘屋地第二贵重地皮。

*东方日报

--一手楼销售新规拖慢发展商售楼速度。有证券分析员认为，发展商有需要下半年加速销售，同时有必要减价，影响将于明年及后年起于盈利上逐渐显现。

--银行界消息透露，丽新发展 正为该项目与7家银行商讨筹组21.2亿港元融资，连同今次贷款，丽新系由去年11月至今，累积举债金额已达136.6亿港元，惹起市场关注。

--渣打 香港东北亚区存款部主管王维宪表示，今年上半年该行的人民币存款增长胜去年同期，预计下半年人民币存款利率维持平稳，一年期利率大概在2.5厘至2.7厘水平，惟不排除市场上在个别推广计划中，人民币存款年利率有可能重现3厘。

*文汇报

--瑞银投资研究董事总经理梁智勤表示，近年亚洲地区包括中国内地及本港的保险业监管改革，主要因政策需以保护及支持行业系统为先，令行业可持续增长，间接无可避免地保障企业利润，与消费者所需的市场透明度及保障有所冲突。

--金地商置 公布，与独立第三方大连博载以代价6.29亿元人民币，折合约7.86亿港元成功联合投得一幅于大连市甘井子区地皮，公司将占该地皮90.1%权益。集团预期该地皮主要发展为舒适低密社区。

*大公报

--景福集团 财务总监莫秀芬表示，集团完成供股集资净额1.15亿元后，若无其他大型扩展计划，短期未有融资需要。

--中国财险 表示，为确保公平合理，在切实可行的情况下决定分配及配发任何额外H股供股股份，如申请为将不足一手零碎股权，补足为一手完整买卖单位而作出的申请，将获优先处理，而董事认为有关申请概无滥用的意向。(完)