港报财经评论：人民币急速升值的疑惑--信报5月30日

人仔急速升值的疑惑/ 习广思

环球金融市场突然翻起暗涌，一切源于债息。上周日本债息抽升，市场彷佛看见黑天鹅，近日十年期美债息升至2.18厘水平，市场再担心可能提前退市。美债息持续攀升，尤其是在联储局主席贝南奇的讲话后。周一晚美国公布两项数据，消费信心回升至5年高位，S&P/Case Shiller综合指数3月份上升1.1%，楼价上升10.9%，令美债息急速攀升。若要分析，大可说是市场担心收水，所以债市散水；也可以说是因为经济复苏的乐观预期，令买债需求减低。美债息升至短期阻力位，大有可能升至2.35厘水平，即2011年9月及2012年3月的水平。股票投资者到底应害怕退市，抑或希望经济复苏？短期而言，退市的讨论或为债市带来震荡，假设经济好转，将减低资金对收息资产的需求。

然而，中长线来看，债市开始认真看待经济复苏及退市的可能性，是触发资金由债市流入股市的先决条件。周一晚美股及美债齐升，惟退市忧虑成为投资者沽低香港地产股的理由，高息房托更全面急跌，领汇 及多只房托股价急跌3%至4%。期指结算日前夕，港股起风浪，中国内地及区内股市平静，惟地产股急跌拖累恒指，尾市跌幅加剧，下跌369点，收报22,554点。全日成交额637亿港元，沽空比率10%。强势股回落是吸纳机会，是揸的对象；落后股发掘翻身概念，是炒的对象。资金反覆炒来炒去，家电股早前大调整后，现在坏消息落实，财政部确定节能家电补贴结束，相关股份股价企稳，除了创维 、TCL多媒体 外，海尔 、威灵 走势续强。昨日中芯 见调整，投资者可留意并收集。

世界货币斗贬值，自从日本推行安倍经济学终极量宽后，焦点落在亚洲区内。南韩减息回应日圆贬值，及后澳洲减息引发澳元兑美元跌穿1算，这场亚洲区货币战静悄悄地进行中。尽管饱受热钱流入，但泰国央行昨日决定减息0.25厘，至2.5厘水平，央行行长张旭州指出，主要考虑是经济增长动力减慢，其实也是回应区内货币贬值的一个决定。不过，区内货币至为瞩目的肯定是人民币，人人皆贬的时候，惟人仔兑美元不断升值。全世界在放水，但中国没打算放宽，热钱不愿流入中国股票，持续地钻空钻罅地炒作人民币升值，经典例子是外贸数字做手脚，那1,000万港元出口额变成8亿港元的神技。

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欧罗反弹昙花一现/ 苏子

前天欧罗兑美元虽然以大阴烛跌破10天SMA支持，并以接近全日低位收市，但昨天汇价却未见进一步下试上周四的1.2818低位支持，亚洲市仅低见1.2835便已止跌回稳，到昨天伦敦入市后，10天SMA失而复得，汇价已自上述低位显着回升至1.2977高位，此高位刚好与50天SMA阻力相若。昨天亚洲市欧罗兑美元未能承接前天的恶劣技术走势进一步往下寻底，反而更强力反弹近1%，相信此反弹幅度已成功迫使不少持有短线短仓的欧罗看淡的投资者投降。由于欧罗兑美元仍在近期的1.28-1.325反覆区内上落，目前市场上暂时未有新的因素令汇价可以有重大突破，故昨天欧罗兑美元的急升，相信只是不少汇市短线炒家仍然采取上落市的策略，使汇价得以回升至接近50天SMA阻力而已。

不过，若然昨晚欧罗兑美元未能承接伦敦市的良好上升势头继续走高并高收，反而更逐步回落至1.293水平以下波动及收市，那便要提防昨天的强力反弹浪可能只是昙花一现，今天汇价更有可能在不少短线看淡的投资者已于昨天伦敦市平仓后，而再度返回10天SMA支持以下并考验上周四的1.2818低位。一旦欧罗兑美元再度跌至上周四的低位，相信届时汇价成功破关而下的可能性极高，而且因为欧罗兑美元是在挑战50天SMA阻力失败后才重拾弱势，故担心汇价一旦成功跌破上周四的1.2818低位后，可以迅即跌至本月17日的1.2793低位以下波动的话，届时汇价将有极高机会失守今年的1.2744低位，即成功创今年新低。

欧罗兑美元要成功突破50天SMA阻力，才可避免创出今年新低。稍后欧罗兑美元若能成功创出今年新低，预料欧罗兑日圆的走势亦会面对严峻沽压，并会正式跌破上周四的130心理关口及上周四的129.90低位，随后将朝着50天SMA支持迈进。

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