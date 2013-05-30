港报财经评论：金融改革，海通起锚--经济日报5月30日

金融改革，海通起锚/ 林瑞芬

美息周二抽上，港地产蓝筹显然有沽压，拖累港股昨急回，昨收报22,554，跌1.61%，技术上受制22,900而回；跌市成交额637亿港元，略增，反映即市回吐压力升，但大形势尚走不出典型的上落市况。恒指50天线约22,500仍未确认就是底，昨触阻急回又见考验，今日期指结算，仍预期力托至结算。日股上周出现之大波动是杂讯，影响短暂，港股6月趋向主要夹于美股与A股走势变化之间。港股趋势呈大型上落，买卖策略，低买高卖有限目标，勿太贪心，微利可图！展望6月，道指在本周形成15,400-15,500一道短期阻力墙，冲不穿，不排除略为调整，但除非是因美联储局收水讯号愈趋强烈，不然还只算是一般技术性调整，属温和，考验上升轨近15,000点到即止。上证之短期趋势则仍然看偏稳，5月中旬始配合成交稳步慢进，虽然慢进之路辛苦，但胜在稳打稳紮，原先在二季初以为季末重启IPO，但一拖再拖，最新传闻，要8月才展开，有利上证先挑战2,350，再冲2,400。昨收报2,324，微升0.1%。

夹于美、中股市以上的一个可能形势，假设美股真的有小调浪，有A股偏稳垫底，形成恒指6月一副上落势格局。恒指上落暂无大意外，23,000及23,500分级阻力，22,500为大型上落市的分水岭风向标，破之下试22,000，如有失，最大容忍底线近21,500。散户顺着形势短炒，淡势突然而来，低吸盈利具把握性优质股，到大市反弹近阻力高沽减持，直至大市股指突破，全力追击股指蓝筹或国企。个人认为，恒指上落之后，偏向上冲刺机会还是较高，后来催化剂可以是A股的进一步反弹，A股反弹可能是由重启IPO省靓A股招牌起步，7月尾、8月左右国企又派业绩表，本季外资一路唱淡经济，国企到期时业绩若未如市场之悲观预测，落差修正又可能构成短线购买力的爆发。事实上，在经济量增速放缓，提升质的大形势下，中国非放软手脚，不是无为而治，积极放水养鱼，扩大营改增范围，减收企业税负效用释放。此外，蓝筹重磅汇丰 作第二次中期营运数据的公布，料或可带动恒指走升。

总括在未来一个或两个月，恒指大势走上落形势之下，拣股的重要，摸清国策对个股的实质影响力，辨识透彻公司产品或管理层的销售能力，以增炒上落的胜算方为上策。

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圆底整固，A股待升/ 余少文

期指今日结算，大市昨日虽跌，并未走出上落模式，尽管美股等外围市场位高势危，但中国内地A股过去三个多月却圆底整固，一旦完成整固，下半年可以走高，中资股始终可以受惠。中国内地股市昨日个别发展，沪升深跌，但上证综合指数已经连升四日。国企指数昨日则反覆向下，全日跌169点或1.6%，收10,751点，成交额增加至134亿港元，只有四分一主板H股可以逆市上升；而红筹指数跌56点或1.3%，收4,367点，成交额53亿港元。近日都担心A股和欧美股市背道而行，即欧美股市下跌而A股上升，则香港中资股便尴尬了。而指A股可以上升，似乎跟近期的经济数据不配合，因为2-4月的宏观经济数据都差于预期。但从技术走势来看，A股三个主要指数沪深300指数、上证综合指数和深证成分指数，过去三个多月都出现圆底走势，最近一个月开始回升，并重返汇聚的10天、20天和50天平均线之上。

圆底走势为一个整固形态，其间成交量应缩减，A股2月以来的走势亦符合这要求，如按过去三个多月的圆底走势来看，料A股再升半个月便会触及今年2月高位，届时便到关键时候。只要A股升破2月高位，沪深指、上证和深成指分别为2,791点、2,444点和10,057点，则一浪高于一浪走势可持续，沪深指有机会升至3,200点，上证则挑战2,700点，深成指则上试11,500点，即突破后仍有超过10%的潜在上升空间，而跟A股息息相关的H股便有机会逆转近期闷局。事实上，部分外资都看中国内地经济下半年可以好转，如德银在其报告中提及，虽然中国内地首季经济表现差于预期，该行将中国内地第二季GDP预测由7.9%下调至7.7%，全年GDP也下调0.3个百分点至7.9%，明年GDP向下调0.1个百分点至8.8%，以便反映中国内地短期反腐败措施的影响和去库存因素。惟该行预期中国内地增长趋势可在下半年复苏，因为持续性的去库存可望结束、信贷可能放松、人民币升值放缓、房地产投资回升、出口需求复苏、以及9月至10月或会公布重要改革。

德银认为增长差于预期、通胀近期回落、700万大专学生6月毕业搵工、社会融资加快但对经济没有带来实质利好，都是下半年信贷放松原因，尤其中国可能在9月至10月公布涉及多个领域的改革如放松管制，涉及财政、金融、资源定价、资本帐、农村土地和社会保障等，其中放松管制和财政、资源定价等，利好铁路、燃气、水、风等行业，社会保障改革则利好保险业，外汇银行和证券商则会受惠资本帐自由化，但煤炭业可能受改革所冲击。

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