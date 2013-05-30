美国个股：巴菲特以56亿美元收购美国西部电企NV Energy

路透5月29日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 旗下能源公司将以56亿美元买下电力公共事业公司NV Energy Inc ，为巴菲特对美国西部的又一笔大规模能源投资。NV Energy为拉斯维加斯和当地赌场提供服务。

伯克希尔哈撒韦旗下的能源公司MidAmerican Energy Holdings Co周三称，将按每股23.75美元收购NV Energy，收购价较NV Energy周三收盘价升水23%。NV Energy股价周三在盘后交易中涨至23.90美元。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)