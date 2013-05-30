芝加哥期市：美国新作大豆期货连续第六日上扬，因气候因素令种植延迟

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
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合约 价格 变动 涨跌% 30日移动均值 RSI
CBOT小麦 697.50 -5.25 -0.75% 867.66 57
CBOT玉米 664.75 -0.25 -0.04% 764.07 50
CBOT大豆 1506.25 4.50 +0.30% 1580.75 58
CBOT稻米 $15.38 -$0.08 -0.55% $15.48 55
美国原油 $92.98 -$0.15 -0.16% $89.08 39
汇率
欧元/美元 $1.294 $0.065
美元/澳元 0.962 -0.094 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张涛)
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