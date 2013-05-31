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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 08:00 BJT

****主要国家经济指标预测--5月31日****

路透5月31日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：         
    
 5月31日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段          预估值          前值
 0100      新西兰NBNZ企业经济信心指数                       5月              --         32.3%
                    企业自身活动指数                                         --         30.3%
 0130      澳洲民间信贷(较前月)                             4月           +0.3%         +0.2%
           澳洲房屋贷款(较前月)                                              --         +0.4%
 0500      日本建筑订单(较上年同期)                         4月              --         -3.4%
 0500      日本房屋开工(较上年同期)                         4月           +4.3%         +7.3%
 0600      德国实质零售销售(较前月)                         4月           +0.2%         -0.5%
           德国实质零售销售(较上年同期)                                   +0.8%         -2.8%
 0645      法国消费者支出                                   4月           -0.6%         +1.3%
 0645      法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                  4月           -0.2%          持平
 0700      瑞士KOF领先指标                                  5月            1.08          1.02
 0800      意大利失业率                                     4月           11.6%         11.5%
 0830      英国消费者信贷(亿英镑)                           4月           增加4         增加5
           英国抵押贷款发放金额(亿英镑)                                   增加5         增加4
           英国抵押贷款批准件数(千件)                                    54.500        53.504
           英国M4货供额(较前月)                                              --        -0.90%
 0900      欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年        5月初值           +1.4%         +1.2%
           同期)                                                                 
 0900      意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)            5月初值           +0.1%          持平
           意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                          +1.2%         +1.1%
           意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月                          +0.1%         +0.3%
           )                                                                     
           意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年                          +1.4%         +1.3%
           同期)                                                                 
 0900      欧元区失业率                                     4月           12.2%         12.1%
 1230      美国个人所得                                     4月           +0.1%         +0.2%
               个人支出                                                   +0.1%         +0.2%
               个人消费支出(PCE)物价指数                                     --         -0.1%
               核心PCE物价指数                                            +0.1%          持平
               实质个人支出                                                  --         +0.3%
 1230      加拿大GDP(较前季)                             第一季              --         +0.2%
               GDP环比年率                                                +2.3%         +0.6%
 1230      加拿大GDP(较前月)                                3月           +0.1%         +0.3%
 1345      美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                    5月            50.0          49.0
 1355      美国路透/密西根大学消费者信心指数            5月终值            83.7          83.7
               现况指数                                                    96.0          97.5
               预期指数                                                    74.7          74.8
 1430      美国ECRI一周领先指标                     5月24日当周              --         130.6
 --        美国达拉斯联储PCE                                4月              --         +1.0%
  
        附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
    
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段            现值         预估值
 0130      澳洲建筑许可(较前月)                             4月          +9.1%%          +4.0%
              民间房屋建筑许可(较前月)                                    +2.5%             --
 0130      澳洲资本支出                                  第一季           -4.7%          +0.8%
           澳洲建筑资本支出                                               -5.5%          +0.5%
           澳洲工厂/机械资本支出                                          -3.3%          -2.0%
 0545      瑞士国内生产总值(GDP)(较上季)                 第一季           +0.6%          +0.2%
           瑞士国内生产总值(GDP)(较上年同期)                              +1.1%          +0.9%
 0600      英国Nationwide房价指数(较前月)                   5月           +0.4%          +0.4%
           英国Nationwide房价指数(较上年同期)                             +1.1%          +0.9%
 0800      意大利生产者物价指数(PPI)(较上月)                4月           -0.4%             --
           意大利生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                          -1.0%             --
 0900      欧元区企业景气指数                               5月          负0.76         负0.87
           欧元区经济景气指数                                              89.4           89.0
           欧元区工业景气指数                                              负13         负13.1
           欧元区服务业景气指数                                           负9.3         负10.8
           欧元区消费者信心指数                                          负21.9         负21.9
           欧元区消费者通胀预期指数                                        15.4             --
           欧元区生产者物价预期指数                                       负4.0             --
 1230      美国实质GDP环比年率                     第一季修正值           +2.4%          +2.5%
               最终销售                                                   +1.8%          +1.6%
               GDP隐性平减指数修正值                                      +1.2%          +1.2%
               个人消费支出(PCE)物价指数修正值                            +1.0%          +0.9%
               核心PCE物价指数修正值                                      +1.3%          +1.2%
 1230      美国企业获利                                  第一季           -1.9%          +2.0%
 1230      加拿大经常帐(亿加元)                          第一季       赤字140.9        赤字155
 1230      加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                4月           -0.8%          -0.3%
                                 (较上年同期)                              持平             --
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)             5月25日当周            35.4             34
               初请失业金人数四周均值(万人)                              34.725             --
               续请失业金人数(百万人)               5月18日当周           298.6            295
 1400      美国成屋待完成销售                               4月           +0.3%          +1.1%
 2245      新西兰贸易条件(较前季)                        第一季           +4.1%          +1.5%
 2301      英国Gfk消费者信心指数                            5月            负22           负26
 2313      日本制造业采购经理人指数(PMI)                    5月            51.5             --
 2330      日本所有家庭支出(较上年同期)                     4月           +1.5%          +3.1%
                        (较上月)                                          -4.6%          -2.0%
 2330      日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上             4月           -0.4%          -0.4%
           年同期)                                                               
           日本全国CPI(较上年同期)                                        -0.7%             --
           日本东京地区核心CPI(较上年同期)                  5月           +0.1%          -0.2%
           日本东京地区CPI(较上年同期)                                    -0.2%             --
 2330      日本求才求职比                                   4月            0.89           0.87
           日本失业率                                                      4.1%           4.1%
 2350      日本工业生产(较上月)                         4月初值           +1.7%          +0.6%
           日本工业生产一个月预估                           4月            持平             --
           日本工业生产两个月预估                                         -1.4%             --
   
  (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (整理 王丽鑫； 审校 戴素萍)
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