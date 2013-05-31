主要国家经济指标预测--5月31日****

路透5月31日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 5月31日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 5月 -- 32.3% 企业自身活动指数 -- 30.3% 0130 澳洲民间信贷(较前月) 4月 +0.3% +0.2% 澳洲房屋贷款(较前月) -- +0.4% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 4月 -- -3.4% 0500 日本房屋开工(较上年同期) 4月 +4.3% +7.3% 0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 +0.2% -0.5% 德国实质零售销售(较上年同期) +0.8% -2.8% 0645 法国消费者支出 4月 -0.6% +1.3% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.2% 持平 0700 瑞士KOF领先指标 5月 1.08 1.02 0800 意大利失业率 4月 11.6% 11.5% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 增加4 增加5 英国抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加5 增加4 英国抵押贷款批准件数(千件) 54.500 53.504 英国M4货供额(较前月) -- -0.90% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年 5月初值 +1.4% +1.2% 同期) 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月初值 +0.1% 持平 意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.2% +1.1% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月 +0.1% +0.3% ) 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年 +1.4% +1.3% 同期) 0900 欧元区失业率 4月 12.2% 12.1% 1230 美国个人所得 4月 +0.1% +0.2% 个人支出 +0.1% +0.2% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- -0.1% 核心PCE物价指数 +0.1% 持平 实质个人支出 -- +0.3% 1230 加拿大GDP(较前季) 第一季 -- +0.2% GDP环比年率 +2.3% +0.6% 1230 加拿大GDP(较前月) 3月 +0.1% +0.3% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 50.0 49.0 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月终值 83.7 83.7 现况指数 96.0 97.5 预期指数 74.7 74.8 1430 美国ECRI一周领先指标 5月24日当周 -- 130.6 -- 美国达拉斯联储PCE 4月 -- +1.0% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 澳洲建筑许可(较前月) 4月 +9.1%% +4.0% 民间房屋建筑许可(较前月) +2.5% -- 0130 澳洲资本支出 第一季 -4.7% +0.8% 澳洲建筑资本支出 -5.5% +0.5% 澳洲工厂/机械资本支出 -3.3% -2.0% 0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较上季) 第一季 +0.6% +0.2% 瑞士国内生产总值(GDP)(较上年同期) +1.1% +0.9% 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 5月 +0.4% +0.4% 英国Nationwide房价指数(较上年同期) +1.1% +0.9% 0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较上月) 4月 -0.4% -- 意大利生产者物价指数(PPI)(较上年同期) -1.0% -- 0900 欧元区企业景气指数 5月 负0.76 负0.87 欧元区经济景气指数 89.4 89.0 欧元区工业景气指数 负13 负13.1 欧元区服务业景气指数 负9.3 负10.8 欧元区消费者信心指数 负21.9 负21.9 欧元区消费者通胀预期指数 15.4 -- 欧元区生产者物价预期指数 负4.0 -- 1230 美国实质GDP环比年率 第一季修正值 +2.4% +2.5% 最终销售 +1.8% +1.6% GDP隐性平减指数修正值 +1.2% +1.2% 个人消费支出(PCE)物价指数修正值 +1.0% +0.9% 核心PCE物价指数修正值 +1.3% +1.2% 1230 美国企业获利 第一季 -1.9% +2.0% 1230 加拿大经常帐(亿加元) 第一季 赤字140.9 赤字155 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.8% -0.3% (较上年同期) 持平 -- 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月25日当周 35.4 34 初请失业金人数四周均值(万人) 34.725 -- 续请失业金人数(百万人) 5月18日当周 298.6 295 1400 美国成屋待完成销售 4月 +0.3% +1.1% 2245 新西兰贸易条件(较前季) 第一季 +4.1% +1.5% 2301 英国Gfk消费者信心指数 5月 负22 负26 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 5月 51.5 -- 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 4月 +1.5% +3.1% (较上月) -4.6% -2.0% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上 4月 -0.4% -0.4% 年同期) 日本全国CPI(较上年同期) -0.7% -- 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 5月 +0.1% -0.2% 日本东京地区CPI(较上年同期) -0.2% -- 2330 日本求才求职比 4月 0.89 0.87 日本失业率 4.1% 4.1% 2350 日本工业生产(较上月) 4月初值 +1.7% +0.6% 日本工业生产一个月预估 4月 持平 -- 日本工业生产两个月预估 -1.4% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王丽鑫； 审校 戴素萍)