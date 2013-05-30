台湾汇市：台币盘初于上日区间内交投，因主要亚币没有明显方向

路透台北5月30日 - 台币兑美元 周四盘初于上日主要区间内交投，未能呈现明显方向。经上日急贬后，今日开盘主要亚币已暂时止稳，但与台币关联度较高的韩元 及人民币 走势略有不同，加上进出口商盘初交易不多，台币暂时以价稳量缩因应。

汇银人士指出，盘初有一波外资的美元买盘试图拉低台币，但很快被出口商消化，且亚洲盘初国际美元略略疲弱，美元指数 走低，不利台币续贬。而台股 也在平盘附近游走，今日料盘势相对安静，除非盘中有意外消息诱发进一步的积极交投。

不计央行作价台币开/收盘价的因素，早盘台币实际成交区间29.945-29.975；上日则在29.940-980，央行上日作价收于30.120。

本地时间9:53时，台币兑美元因央行上日作价而升值1.61角报29.959。

交易员观察市场最新动态：

* 进出口商及外资均小买小卖，以测试价位为主

* 亚洲早盘国际美元略略走低修正

* 台股于平盘附近游走，影响暂时不大

* 韩元及人民币走势略略分歧

* 无本金交割远期外汇(NDF)市场中，一个月美元/台币 回到30元偏弱

* 开盘45分钟台北外汇经纪公司成交量约1.25亿美元，低于上交易日同时段2.1亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.940-29.990

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