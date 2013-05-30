台湾债市：五年公债殖利率早盘随美债下跌，惟台电公司债标售不佳令追价保守

路透台北5月30日 - 台湾五年券102/2 殖利率周四早盘下滑，因昨晚美国公债价格反弹，不过受昨日台电10年期公司债流标影响，令市场对下月初将登场的10年增额券102/6R保守看待，在买盘追价无力下，使得102/2殖利率无法跌破1.0%整数关卡。

交易员表示，市场对长券态度较为保守，不过五年券殖利率在1.0%以上，还是能够吸引养券买盘的青睐。预估今日102/2主要交投区间暂看在1.010-1.030%。

“市场本就不看好长券，台电10年债流标，更加深了这样的心态。”一位证券商交易员说。

另一证券商交易主管则表示，台电公司债标得不好，让交易商对下月6日登场的102/6R恐惧感更为加深，受此心态影响，台债殖利率短线仍是易上难下。

台湾最大公司债发行单位--台电标售的10年期无担保公司债罕见地未能标出，公司财务部门人士周三表示，主要是因为买盘在意长期利率风险，且忧虑台湾第四座核能电厂前景。在下标过度分散、无法取得足够发债量的考量下，因此决定让10年券流标。

美国公债价格周三上涨，此前因市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)或将缩减刺激计划规模，公债收益率(殖利率)一度攀升至13个月高位。指标指10年期公债 价格尾盘上扬16/32，收益率报2.112%，在海外市场的交易中，该收益率触及13个月高位2.24%，因日经指数上扬。

交易员观察市场的最新动态：

* 持券信心不足，今日殖利率下跌仅视为弹多回档的技术性修正。

* 市场资金宽松，殖利率在1.0%以上的五年券将吸引养券买盘青睐。

* 与3月初杀盘相较，本次反弹的停损卖压不重，但追价力道更弱，短线殖利率料缓步盘升。

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2暂看在1.010%-1.030%。本地时间10:00最新报价：

* 102/2殖利率跌1.25基点，报1.0175%。

以下为最新相关报导链接：

* 《美债周四展望》美国债市：公债价格上扬，推动收益率脱离13个月高位

* 中国经济：进一步扩大服务业对外开放，把服务业打造成经济新引擎--总理

* 美国FED：数月后“小幅”缩减购债规模或是合理做法--波士顿联储总裁