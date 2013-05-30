《全球主要国家债券发行预告》--5月30日-6月6日

标题新闻：摩根大通调查显示投资者增加对较长期美债看空押注，因指标公债收益率降至2月以来最低
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 5/30 意大利 中长期公债 5/30 日本 两年期公债 5/30 日本 三个月期贴现国库券标售 5/30 美国 七年期公债标售 6/3 1350 法国 国库券(BTF)标售 6/4 英国 标售2024年到期的通胀保值公 债 6/4 日本 标售10年期公债 6/5 德国 40亿欧 五年期联邦债券标售 元 6/5 日本 六个月期贴现国库券标售 6/6 西班牙 公债标售 6/6 日本 三个月期贴现国库券标售 6/6 日本 30年期公债标售 6/6 法国 长期政府债券(OAT)标售 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 白云)
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)