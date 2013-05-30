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债券 | 2013年 5月 30日 星期四 10:21 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月30日-6月6日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。 
                            
 日期   时间    国家    规模     发行细节
 5/30           意大利           中长期公债
 5/30           日本             两年期公债
 5/30           日本             三个月期贴现国库券标售
 5/30           美国             七年期公债标售
 6/3    1350    法国             国库券(BTF)标售
 6/4            英国             标售2024年到期的通胀保值公
                                 债
 6/4            日本             标售10年期公债
 6/5            德国    40亿欧   五年期联邦债券标售
                        元       
 6/5            日本             六个月期贴现国库券标售
 6/6            西班牙           公债标售
 6/6            日本             三个月期贴现国库券标售
 6/6            日本             30年期公债标售
 6/6            法国             长期政府债券(OAT)标售
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
   
      
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表 
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 徐文焰；审校 白云)

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